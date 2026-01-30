Opere abusive in area archeologica | sequestrata un’area a Mirabella Eclano

I carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Napoli hanno messo i sigilli a un’area archeologica a Mirabella Eclano. La scoperta è arrivata dopo un’indagine condotta dalla Procura di Benevento, che ha portato al sequestro preventivo disposto dal giudice. L’intervento riguarda un terreno nella zona Passo, dove sono state riscontrate opere abusive che minacciavano il sito storico.

Tempo di lettura: 2 minuti In data 27.01.2026, all'esito di una attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, militari del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Benevento su richiesta della locale Procura ed avente ad oggetto un'area sita alla località Passo del Comune di Mirabella Eclano. Le attività svolte dalla P.G. operante consentivano di accertare il fumus dei reati di opere illecite consistent in interventi edilizi ricadenti in zona di interesse archeologico e soggetta a vincolo di tutela, realizzate in assenza di autorizzazione della competente Soprintendenza, nonché destinazione di bene culturale ad un uso incompatibile con il suo carattere storico ed archeologico e pregiudizievole per la conservazione e F'integrità dello stesso.

