Moschiano | opere abusive in area vincolata denunciati e sequestro escavatore

A Moschiano, due persone sono state denunciate e il loro escavatore sequestrato per aver eseguito lavori abusivi in un’area soggetta a vincolo idrogeologico e a rischio frane. Le autorità hanno intervenuto per tutelare l’ambiente e la sicurezza del territorio, sottolineando l’importanza del rispetto delle norme vigenti in zone sensibili.

Moschiano (AV), due persone denunciate per lavori abusivi in zona a rischio frane e vincolo idrogeologico. Carabinieri sequestrano escavatore e area. Controlli mirati contro i reati ambientali nel comune di Moschiano (AV). I Carabinieri del Nucleo Forestale di Marzano di Nola, insieme ai colleghi dell'Arma territoriale, hanno denunciato due persone per la realizzazione di opere edili senza autorizzazione. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino. Lavori in area vincolata e ad alto rischio frane. Secondo le indagini, un uomo del posto, titolare di un fondo, e il proprietario di un escavatore avrebbero realizzato una pista in terra battuta lunga circa 150 metri e profonda 100, in un'area sottoposta a vincolo idrogeologico e ad alto rischio frane.

