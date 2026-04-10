Sicilia protagonista al Vinitaly con 164 cantine Sammartino | Attraverso il vino raccontiamo un territorio

Alla 58esima edizione del Vinitaly, in corso a Verona dal 12 al 15 aprile, la Sicilia presenta 164 cantine. La partecipazione rappresenta una delle più grandi presenze regionali all’evento, che si concentra su vino e distillati. Un rappresentante della regione ha dichiarato che attraverso il vino si racconta un territorio. La fiera è uno dei principali appuntamenti del settore a livello internazionale.

La Sicilia del vino sbarca alla 58esima edizione del Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati, in programma a Verona dal 12 al 15 aprile. Saranno 164 le cantine che rappresenteranno la nostra regione a Veronafiere, dove si terrà la manifestazione."Il brand Sicilia - dice. 🔗 Leggi su Palermotoday.it L’Associazione Aglianico del Taburno protagonista a Vinitaly con 21 cantineL’Associazione ‘Aglianico del Taburno’ si prepara a vivere un momento di straordinaria rilevanza nel panorama enologico nazionale e internazionale:... Calabria protagonista al Vinitaly 2026: oltre cento cantine e una presenza sempre più strutturataLa Calabria si prepara a tornare da protagonista al Vinitaly, il grande salone internazionale del vino e dei distillati in programma a Verona dal 12... Temi più discussi: DoctorWine racconta la Sicilia al Vinitaly in un seminario con 9 vini: ecco come partecipare; Vinitaly 2026, Sicilia protagonista con 164 cantine; VINITALY 2026, LA SICILIA PROTAGONISTA CON 164 CANTINE: IL BIOLOGICO GUIDA L’ATTRATTIVITÀ INTERNAZIONALE; Su SudGusto Vinitaly 2026, la Sicilia del vino protagonista a Verona: identità, innovazione e un racconto corale di territori. La Sicilia protagonista al Vinitaly con 164 cantine: Attraverso il vino racconteremo il nostro territorioLa Sicilia del vino sbarca alla 58ª edizione del Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati, in programma a Verona dal 12 al 15 aprile. itacanotizie.it Vinitaly 2026, Sicilia protagonista con 164 cantine tra biologico e innovazioneLa Sicilia protagonista al Vinitaly 2026 con 164 cantine: vino biologico, innovazione e turismo al centro della scena ... marsalalive.it Trasporti, Schifani: «Con morte Scelfo, Sicilia perde protagonista del settore» Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Alessandro Scelfo, figura di riferimento dell’imprenditoria siciliana. «Con Scel - facebook.com facebook Trasporti, Schifani: «Con morte Scelfo, Sicilia perde protagonista del settore» x.com