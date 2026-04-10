Sicilia protagonista al Vinitaly con 164 cantine Sammartino | Attraverso il vino raccontiamo un territorio

Da palermotoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla 58esima edizione del Vinitaly, in corso a Verona dal 12 al 15 aprile, la Sicilia presenta 164 cantine. La partecipazione rappresenta una delle più grandi presenze regionali all’evento, che si concentra su vino e distillati. Un rappresentante della regione ha dichiarato che attraverso il vino si racconta un territorio. La fiera è uno dei principali appuntamenti del settore a livello internazionale.

La Sicilia del vino sbarca alla 58esima edizione del Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati, in programma a Verona dal 12 al 15 aprile. Saranno 164 le cantine che rappresenteranno la nostra regione a Veronafiere, dove si terrà la manifestazione."Il brand Sicilia - dice. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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