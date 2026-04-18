Vino romagnolo protagonista con Terre Cevico 150 incontri a Vinitaly e nuovo modello commerciale

A Vinitaly, Terre Cevico ha presentato il proprio vino romagnolo, partecipando a circa 150 incontri. La società ha mostrato un modello commerciale innovativo, puntando su identità e vitigni autoctoni, mantenendo una filiera vitivinicola interamente interna. Durante l’evento, ha evidenziato l’attenzione ai mutamenti nei gusti dei consumatori e alla sostenibilità dei processi produttivi, inserendosi in un’area dedicata alle reti di settore.

Identità, vitigni autoctoni, tradizione, filiera vitivinicola tutta interna, grande attenzione ai cambiamenti dei consumi e alla ricerca di sostenibilità dei processi: sono i tratti distintivi di Terre Cevico che così si è presentato a Vinitaly in una grande area dove erano presenti le reti.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Sambuca al Vinitaly, il vino agrigentino protagonista con le Terre SicaneSambuca di Sicilia sarà tra i protagonisti del Vinitaly con il progetto “Terre Sicane Experience – Wine Territory”, un’iniziativa che punta a... Terre Cevico al Vinitaly. L’unione fa la forzadi Giovanna Romeo Con oltre sessant’anni di storia alle spalle e un bilancio che certifica una solidità di ferro, Terre Cevico si conferma uno dei... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Il binomio salumi-vini piacentini al Vinitaly: inaugurato il padiglione Emilia Romagna. Terre Cevico a Vinitaly: 150 incontri con buyer da 70 Paesi e export in 90 mercatiTerre Cevico si è presentata a Vinitaly valorizzando le proprie radici territoriali, i vitigni autoctoni, l’attenzione alla sostenibilità e l’espansione ... ravennanotizie.it Terre Cevico. Radici e innovazione: La nostra storia è il futuroForte impegno del gruppo su sostenibilità e territori. Il presidente Donati: Vogliamo intercettare le nuove tendenze. quotidiano.net