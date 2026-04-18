Vinitaly chiude a quota 90 mila Cresce l’export in 135 Paesi

Il Vinitaly 2026 si è concluso con circa 90 mila visitatori, di cui il 25% provenienti dall’estero. Le presenze internazionali sono aumentate rispetto all’anno precedente, coinvolgendo 135 Paesi. La manifestazione ha registrato una crescita rispetto alle edizioni precedenti, confermando l’interesse internazionale per il settore vinicolo. La fiera si è svolta con un numero di partecipanti in crescita rispetto alle edizioni passate.

Chiude con 90mila presenze il Vinitaly 2026, un quarto delle quali provenienti dall’estero, in rappresentanza di 135 Paesi, cinque in più rispetto all’anno scorso. Dati lusinghieri per la 58esima edizione del Salone internazionale del vino e dei distillati, considerando anche il difficile contesto internazionale generale e, in dettaglio, anche l’incertezza logistica legati ai voli e agli spostamenti. Numeri che infatti accoglie con entusiasmo Federico Bricolo, presidente di Veronafiere: "Siamo soddisfatti perché, in un contesto internazionale segnato da dinamiche geopolitiche complesse il risultato raggiunto assume un valore tutt’altro che scontato.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vinitaly chiude a quota 90 mila. Cresce l’export in 135 Paesi La settimana di EFA News. 17-04-2026 Notizie correlate Vinitaly chiude in bellezza la 58esima edizione. 90mila presenze da 135 nazioniAGI - Si chiude a Veronafiere la 58esima edizione di Vinitaly con 4mila aziende in un quartiere fieristico al completo e 90mila presenze complessive,... Friuli Venezia Giulia protagonista a Vinitaly: cresce l'export e l'internazionalizzazioneIl Friuli Venezia Giulia si conferma protagonista al Vinitaly, con un settore vitivinicolo in crescita e sempre più orientato ai mercati... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Vinitaly chiude a quota 90mila: Dai mercati consolidati alle nuove aree di sviluppo per l'internazionalizzazione; Vinitaly chiude a quota 90 mila. Cresce l’export in 135 Paesi; Vinitaly, l'edizione 2026 chiude a quota 90mila visitatori; Il 58° Vinitaly chiude a quota 90mila visitatori. Vinitaly chiude a quota 90 mila. Cresce l’export in 135 paesiChiude con 90mila presenze il Vinitaly 2026, un quarto delle quali provenienti dall’estero, in rappresentanza di 135 Paesi, cinque ... msn.com Chiuso il 58° Vinitaly a VeronafiereSi chiude con numeri solidi e segnali incoraggianti per il settore la 58ª edizione di Vinitaly 2026, ospitata come di consueto a Veronafiere. La ... giornaleadige.it APRICENA PRESENTE AL VINITALY! Si chiude con grande soddisfazione l'esperienza dei nostri amministratori ZUFFRANO E DI MAIO a Verona. Orgoglio per Luca Mastrodomenico, oggi ai vertici del settore in Puglia, che con la sua azienda di famiglia con - facebook.com facebook beverfood.com/vinitaly-2026-… Vinitaly 2026 chiude a 90mila presenze, un'edizione complessa visto lo scenario internazionale #ContestoEconomico #ExportVini #Featured #FedericoBricolo #FilieraVinoItaliano #Veronafiere #Vinitaly2026 x.com