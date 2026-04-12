Friuli Venezia Giulia protagonista a Vinitaly | cresce l' export e l' internazionalizzazione
Al Vinitaly il Friuli Venezia Giulia ha mostrato segnali di crescita nel settore vitivinicolo, con un aumento delle esportazioni e un rafforzamento della presenza sui mercati esteri. La regione ha partecipato con numerosi espositori che hanno presentato le proprie produzioni, consolidando così la propria posizione nel panorama vinicolo nazionale e internazionale. La partecipazione ha evidenziato una tendenza verso l'internazionalizzazione del settore.
Il Friuli Venezia Giulia si conferma protagonista al Vinitaly, con un settore vitivinicolo in crescita e sempre più orientato ai mercati internazionali. A dirlo sono gli assessori regionali Sergio Emidio Bini e Stefano Zannier, intervenuti all’inaugurazione dello stand regionale.“Il Friuli.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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