Christy Carlson Romano ha condiviso su Instagram di essere risultata positiva a uno screening oncologico, un risultato che ha sconvolto lei e la sua famiglia. La cantante e attrice ha spiegato di aver fatto il test insieme al marito, preoccupata per la sua salute e quella delle sue due bambine piccole. La scoperta ha portato a un momento difficile, ma Romano ha deciso di parlare apertamente per sensibilizzare sulla prevenzione. La sua testimonianza mostra quanto sia importante fare controlli regolari. La notizia ha suscitato molte reazioni tra i fan.

Christy Carlson Romano ha raccontato in un video su Instagram di essersi sottoposta, insieme al marito, a uno screening oncologico. Il risultato ha spaventato l’attrice: “ Mio marito è risultato negativo, io no “. La donna ha spiegato: “ Entrambi i miei genitori hanno avuto una forma di tumore. Mia madre ce l’ha fatta, mio padre purtroppo no. Anche mia nonna materna è morta per un tumore ai polmoni”, Romano ha dichiarato che si sottoporrà a una Pet (anagramma di Positron Emission Tomography), ossia un esame che utilizza un tracciante radioattivo per individuare un cancro o altre malattie. La doppiatrice ha aggiunto: “Sto lottando con le compagnie assicurative per farmelo coprire”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono risultata positiva a uno screening oncologico. Ho due bambine piccole, è uno dei momenti più difficili della mia vita”: la confessione di Christy Carlson Romano

“Uno dei momenti più belli della mia vita professionale”: la rivelazione di Panichi sui tre mesi di stop di SinnerA pochi giorni da Wimbledon 2025, Jannik Sinner ha annunciato la separazione dal preparatore atletico Marco Panichi e dal fisioterapista Ulises Badio, dopo tre mesi di stop.

Olimpiadi 2026, McGrath: "È il momento più difficile della mia carriera e uno dei peggiori della mia vita"Atle Lie McGrath, lo sciatore norvegese, ha descritto come il momento più difficile della sua carriera il giorno in cui ha perso la possibilità di conquistare una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.