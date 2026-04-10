Versa olio motore nel drink e lo offre a un 16enne Ragazzo ricoverato denunciato un 17enne | Era uno scherzo

Durante una festa tra minorenni in spiaggia sul lago Maggiore, un ragazzo di 16 anni ha ingerito olio motore versato in un bicchiere al posto di una bevanda analcolica. Il giovane è stato portato in ospedale per le cure del caso. Un altro minorenne di 17 anni è stato denunciato per aver offerto l’olio motore e aver affermato che si trattava di uno scherzo.

Un 16enne è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Verbania dopo aver ingerito olio motore versato in un bicchiere al posto di una bevanda analcolica durante una festa tra minorenni in spiaggia sul lago Maggiore. Il gesto sarebbe stato compiuto da un 17enne, ora denunciato per avvelenamento e lesioni personali. La vicenda risale alla sera del 4 aprile, ma è stata resa nota solo oggi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Verbania, coordinati dalla procura dei minori di Torino, il 17enne avrebbe offerto al coetaneo un bicchiere spacciandolo per un drink “buono”, senza dichiararne il contenuto reale. Subito dopo l’ingestione, il 16enne si è sentito male ed è stato soccorso dai presenti, mentre diversi partecipanti alla festa si sarebbero allontanati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Versa olio motore nel drink e lo offre a un 16enne. Ragazzo ricoverato, denunciato un 17enne: “Era uno scherzo” Versano olio motore nel drink a una festa: “È uno scherzo”. 16enne finisce avvelenato in ospedale a VerbaniaOlio motore nascosto nel “drink analcolico”: lo scherzo tra ragazzi per poco non diventa tragedia a Verbania, la vittima intossicata è stata dimessa... Versa olio motore nel bicchiere “per scherzo” durante una festa: 16enne finisce in ospedaleIl fatto: malore improvviso durante una festa tra minorenni Una serata tra amici si è trasformata in un episodio grave a Verbania, sul lago Maggiore. Argomenti più discussi: Incidente sulla Statale Adriatica all’alba: un ferito; Tappo Di Riempimento Dell'olio Immagini E Fotografie Stock Ad Alta. Choc ad una festa, mette olio motore nel drink di un amico: denunciato 17enne. La giustificazione: «Era uno scherzo»Durante una festa di compleanno un minorenne ha ingerito un drink analcolico offertogli da un coetaneo con all'interno olio motore. È accaduto a Verbania. La vittima subito dopo aver ingerito la bevan ... lanuovasardegna.it Versano olio motore nel drink a una festa: È uno scherzo. 16enne finisce avvelenato in ospedale a VerbaniaOlio motore nascosto nel drink analcolico: lo scherzo tra ragazzi per poco non diventa tragedia a Verbania, la vittima intossicata è stata dimessa ... fanpage.it Ingredienti • 250 g farina 0 • 120 ml acqua • 40 ml olio extravergine d’oliva • 1 cucchiaino lievito per dolci • scorza di limone grattugiata • 1 pizzico di sale • facoltativo: cannella o vaniglia Preparazione 1. In una ciotola versa farina e lievito. 2. Aggiungi olio extrav - facebook.com facebook