Villorba via Marconi cambia volto | via ai guasti con 150mila euro

A Villorba, lungo via Marconi, sono in programma lavori di sostituzione della rete idrica che partiranno nella settimana del 20 aprile. Questa operazione comporterà modifiche alla viabilità e comporterà un investimento di circa 150mila euro. L’intervento, che durerà diverse settimane, interesserà la zona e causerà disagi temporanei per residenti e commercianti.

A partire dalla settimana del 20 aprile, il territorio di Villorba subirà una trasformazione infrastrutturale su via Marconi, dove i lavori per la sostituzione della rete idrica inizieranno a modificare la viabilità locale. L’intervento, che coinvolge un tratto di circa 500 metri tra l’incrocio con via Monte Grappa e la rotonda di Catena in via Postumia, vede la collaborazione diretta tra l’amministrazione comunale e Alto Trevigiano Servizi. La gestione del cantiere comporterà un senso unico alternato lungo l’arteria, regolato da semafori o dall’intervento di movieri, secondo quanto disposto dall’ordinanza della polizia locale. Efficienza operativa e gestione dei fondi per il rinnovo delle reti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villorba, via Marconi cambia volto: via ai guasti con 150mila euro Notizie correlate Danni per 150mila euro e tir in fiamme: le telecamere svelano il volto dell'uomo che ha dato fuoco a tuttoUn uomo di 62 anni è stato denunciato in stato di libertà con l'accusa di aver appiccato il fuoco all'interno di un deposito giudiziario in località... Dall'antimilitarista Pinocchio al monumento dedicato ai Caduti del lavoro: piazza Marconi cambierà voltoL'obiettivo è trasformare uno degli snodi principali del traffico cittadino in un luogo di riflessione e memoria, affinché la cultura della sicurezza...