Dall' antimilitarista Pinocchio al monumento dedicato ai Caduti del lavoro | piazza Marconi cambierà volto
Il monumento dedicato ai Caduti del lavoro prenderà il posto della scultura antimilitarista di Edoardo Malagigi, che è stata rimossa il 14 dicembre. La decisione deriva dalla volontà di rinnovare lo spazio pubblico e di onorare in modo più evidente i lavoratori caduti. La piazza cambierà aspetto e funzione, creando un punto di riferimento più vicino alle esigenze della comunità.
L'obiettivo è trasformare uno degli snodi principali del traffico cittadino in un luogo di riflessione e memoria, affinché la cultura della sicurezza diventi un monito quotidiano per l'intera collettività Pinocchio, la scultura antimilitarista di Edoardo Malagigi, ha lasciato - così come preventivano - piazza Marconi lo scorso 14 dicembre. Era stato collocato, così come il Tempio di tetrapak, in occasione di Capitale italiana della cultura 2025 il 20 settembre. In piazza Marconi, davanti la stazione ferroviaria, adesso arriverà - per restarci - un monumento dedicato ai caduti sul lavoro.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Colleferro. Commemorazione dello Scoppio del 1938. Presenza e commozione alla deposizione della corona d’alloro al monumento ai 60 caduti sul lavoro in quella tragedia
La commemorazione dello scoppio del 1938 a Colleferro sta attirando molte persone.
Ambiente, Wwf e Lions insieme per la tutela del litorale e il restauro del monumento ai caduti
Un'iniziativa congiunta tra Wwf Sicilia, Leo e Lions club di Ribera ha promosso la tutela dell'ambiente e il recupero del monumento ai caduti.
