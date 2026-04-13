Danni per 150mila euro e tir in fiamme | le telecamere svelano il volto dell' uomo che ha dato fuoco a tutto

Un uomo di 62 anni è stato denunciato per aver provocato un incendio in un deposito giudiziario situato in località Colle Cesarano. L’incendio ha causato danni stimati in circa 150 mila euro e ha coinvolto anche un tir, che è stato distrutto dalle fiamme. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il volto dell’uomo mentre dava fuoco a tutto, consentendo di identificarlo e di procedere con la denuncia.

Un uomo di 62 anni è stato denunciato in stato di libertà con l'accusa di aver appiccato il fuoco all'interno di un deposito giudiziario in località Colle Cesarano. L'attività d'indagine, condotta dai carabinieri della stazione di Tivoli Terme e coordinata dalla Procura di Tivoli, si è chiusa.🔗 Leggi su Romatoday.it Bus avvolto dalle fiamme in Svizzera: almeno 6 morti e 5 feriti, il giallo dell’uomo che si sarebbe dato fuocoCosa è successo all’autobus autopostale a Kerzers? Una scena da incubo nel cuore della Svizzera. Incendio doloso: arrestato l’uomo che ha dato fuoco all’exUn uomo di 36 anni, cittadino albanese, è stato arrestato dai Carabinieri di Comiso per aver appiccato un incendio nell’appartamento della sua ex...