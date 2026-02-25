Opizzi dopo l' archiviazione | Restituita la dignità Candidarmi a sindaco? Non penso

Parla l’ex assessore Erika Opizzi: «Io prima cittadina? Serve una persona che si dedichi h24 a Piacenza. Ma nel 2027 Fratelli d'Italia merita un ruolo da protagonista nella coalizione. Con Soresi nessun problema» Si sente «serena e sollevata» dopo l’archiviazione delle accuse di corruzione e traffico di influenze illecite nei suoi confronti, arrivata nelle scorse settimane. Erika Opizzi, già assessore all’urbanistica della Giunta Barbieri, esponente cittadino di spicco di Fratelli d’Italia, torna a parlare, con uno sguardo anche alle Elezioni Amministrative del 2027. Opizzi, di professione avvocato, si è candidata per il suo partito alle ultime Elezioni Regionali, sfiorando l’elezione a Bologna. Però aveva comunque scelto di non parlare della sua vicenda giudiziaria e personale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche:

Inchiesta appalti pubblici: archiviazione per Foti, Opizzi e altre sei persone

Operazione "Safe Zone", Trantino: "Restituita dignità al quartiere"