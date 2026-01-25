Dopo nove anni di accuse per maltrattamenti in famiglia, un uomo di 52 anni è stato assolto. Durante questo lungo periodo, ha affrontato il rifiuto sociale, la perdita del lavoro e la compromissione della propria dignità, tutto mentre cercava di mantenere il legame con sua figlia. Ora, libero da ogni imputazione, desidera ricostruire la propria vita e difendere il suo diritto a un giusto processo.

Per nove anni ha vissuto con addosso l'etichetta del violento, dopo le accuse della moglie. Adesso per un 52enne accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali è arrivato il momento della giustizia e della verità. Il tribunale di Foggia lo ha assolto. La vicenda La vicenda risale agli anni compresi tra il 2004 e il febbraio 2017. La moglie del 52enne, poi separata e costituitasi parte civile nel procedimento penale, aveva denunciato il marito di averla ingiuriata e aggredita fin dai primi anni di matrimonio, anche davanti alla figlia minorenne. Tra le accuse dalle quali l'uomo si è dovuto difendere, ritenute insussistenti, c'erano aggressioni consistite in morsi, gomitate e calci. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Accusato di maltrattamenti dalla moglie, assolto dopo nove anni: «Per tutti ero il mostro, ho perso lavoro, dignità e affetti. Resto in piedi per mia figlia»

Leggi anche: Massimo Di Cataldo e il suo tour: “A 27 anni ero stupito dalla vita. Resto con i piedi per terra e remo”

Leggi anche: Gino Cecchettin, 2 anni senza Giulia: «Ho perso mia figlia e il mondo si è fermato, ho dovuto reagire»

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Maestro accusato di violenza sessuale su sette piccole alunne: chiesti 10 anni di carcere; Da Crotone abbandona moglie e figlio in un bar di Bergamo. Lei denuncia maltrattamenti: marito in carcere; Nonno a processo per violenza sessuale, a 13 anni denuncia gli abusi nel tema a scuola: Mi tocca quando dormo da lui; RITI VOODOO IN FAMIGLIA, RINVIATO A GIUDIZIO PER MALTRATTAMENTI IL SANTONE AUTORITARIO.

Accusato di maltrattamenti dalla moglie, assolto dopo nove anni: «Ero il mostro, ho perso tutto. Resto in piedi per mia figlia»Per nove anni ha vissuto con addosso l'etichetta del violento, dopo le accuse della moglie. Adesso per un 52enne accusato di maltrattamenti ... msn.com

Rischiava 10 anni di carcere per violenza sulla ex: assolto da ogni accusaÈ stato assolto il 35enne originario dell’Est Europa accusato di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della ex compagna, con cui conviveva a Rimini. L’uomo rischiava fino a dieci anni di ... altarimini.it

Foggia, era accusato di maltrattamenti e lesioni alla moglie: 52enne assolto dopo nove anni. «Ho resistito per mia figlia» - News x.com

Dalla denuncia all’intervento della Squadra Mobile calabrese: l’uomo è accusato di maltrattamenti, violenze sessuali e sequestro di persona - facebook.com facebook