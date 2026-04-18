Villa Fürstenberg | torna l’arte con il capolavoro di Anselm Kiefer

Il parco internazionale di scultura presso Villa Fürstenberg a Mestre riapre al pubblico domenica 19 aprile, segnando il ritorno dell’arte in uno spazio che ospita opere di vari artisti. La villa e il suo parco sono stati protagonisti di un intervento di restauro per consentire la riapertura, che include anche l’esposizione di un capolavoro di Anselm Kiefer. L’area è accessibile a visitatori e appassionati di arte.

Il parco internazionale di scultura situato presso Villa Fürstenberg a Mestre si prepara a riaprire le porte al pubblico nella giornata di domenica 19 aprile. L’area verde, che ha registrato un afflusso di oltre 6.000 visitatori nel corso del 2025, consolida la propria funzione di polo per l’arte contemporanea offrendo l’ingresso gratuito, previa prenotazione tramite l’applicazione digitale di Ifis art. L’impatto di Anselm Kiefer sulla collezione di Villa Fürstenberg. La stagione espositiva del 2026 vede l’arrivo di una nuova opera di rilievo internazionale che eleva il prestigio del giardino. Anselm Kiefer, artista tedesco attualmente protagonista di una mostra a Palazzo Reale di Milano, porta nel parco la sua scultura in bronzo intitolata Margarethe v Antiochia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villa Fürstenberg: torna l’arte con il capolavoro di Anselm Kiefer Notizie correlate A Milano le Alchimiste di Anselm Kiefer(Adnkronos) – Anselm Kiefer, tra le figure più autorevoli dell'arte contemporanea internazionale, rende omaggio alle alchimiste con un nuovo ciclo... Massimo Recalcati presenta "Il seme santo: la poetica di Anselm Kiefer"Massimo Recalcati prosegue la sua indagine nei territori dell’arte, accostandosi all’opera di Anselm Kiefer in cerca del mistero che consente di... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Riapre con una nuova opera il parco internazionale di scultura di Villa Fürstenberg; Mestre, Villa Fürstenberg riapre: nuova scultura di Kiefer e un ricco programma 2026; Splendido! Riapre il Parco Internazionale di Scultura di Villa Fürstenberg: tra le novità una nuova opera di Anselm Kiefer. Cosa vedere e quando visitarlo?; Comunicato Stampa: Riapre il Parco Internazionale di Scultura di Villa Fürstenberg. L’universo ancestrale femminile di Anselm Kiefer a RavelloLa Fondazione Ravello, in collaborazione con la Galleria Lia Rumma, presenta Le Donne dell’Antichità di Anselm Kiefer, esposizione allestita a Villa Rufolo fino al 2 settembre 2025 nell’ambito del ... ilsole24ore.com Ho avuto il piacere di partecipare all'anteprima della nuova esposizione di Anselm Kiefer presso la Galleria Lia Rumma di Milano. L'opera del Maestro Kiefer si conferma una straordinaria sintesi tra memoria storica e ricerca spirituale, capace di restituire dignit - facebook.com facebook Riapre il Parco Internazionale di Scultura di Villa Furstenberg a Mestre. Tra le novità, una nuova opera di Anselm Kiefer ed eventi #ANSA x.com