A Milano le Alchimiste di Anselm Kiefer

A Milano, Palazzo Reale ospita le nuove opere di Anselm Kiefer. L’artista tedesco ha realizzato un ciclo di dipinti dedicato alle alchimiste, portando in città le sue immagini intense e cariche di simbolismi. L’esposizione, aperta al pubblico, permette di entrare nel suo mondo fatto di mistero e trasformazioni.

