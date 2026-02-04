Mirabella Eclano la crisi delle divise dei vigili urbani

Da più di due mesi, i vigili urbani di Mirabella Eclano lavorano senza divisa. La mancanza di uniformi mette in difficoltà il servizio e crea disagio tra i cittadini. La situazione rischia di danneggiare l’immagine dell’istituzione e di peggiorare il rapporto tra vigili e comunità.

La nota del gruppo Rinascita Eclanese: Mirabella Eclano, vigili urbani senza divisa da oltre due mesi: un danno all'istituzione e alla città. "'Nu jeans e 'na maglietta" cantava Nino D'Angelo. A Mirabella Eclano, però, non è il verso di una canzone, ma la fotografia di una situazione.

