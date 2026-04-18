Durante le partite allo stadio, il club dovrà versare 11.000 euro per ogni evento, importo che copre tutti i servizi richiesti. L’accordo tra la società sportiva e il Comune stabilisce questa cifra fissa per le spese di vigilanza e sicurezza durante le gare. La somma rappresenta la totalità delle spese sostenute per garantire l’ordine pubblico nei match ospitati nel impianto.

Undicimila euro a partita, tutto compreso. Questa è la cifra che la Roma dovrà sborsare per pagare i servizi di viabilità della polizia locale intorno allo stadio Olimpico nei giorni delle partite, in base allo schema di convenzione tra Roma Capitale e il club giallorosso approvato dalla giunta Gualtieri giovedì scorso. Una delibera che di fatto chiude, almeno con la Roma, una querelle durata anni e finita decine di volte nelle aule giudiziarie, con esiti spesso contrastanti, dopo che nel 2019 è stato approvato il regolamento comunale che prevede a carico degli organizzatori di eventi, anche sportivi, il pagamento delle prestazioni dei vigili urbani.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vigili all'Olimpico per le partite, accordo tra Roma e Comune sulla cifra da pagare

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