Croceristi arriva l' accordo tra Comune e autorità portuale sulla banchina 15

La Giunta comunale di Ancona ha approvato uno schema di accordo con l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale. L’intesa riguarda l’accoglienza dei croceristi in arrivo nel porto durante la stagione 2026 e coinvolge la gestione della banchina 15. La decisione prevede l’attuazione di misure per migliorare le operazioni di scalo nel porto dorico.

L'Amministrazione cittadina sosterrà solamente i costi per lo sbarco delle navi che non sono della Msc. La struttura è la stessa dello scorso anno Nel 2025 il porto di Ancona ha registrato 78.228 croceristi, un dato che conferma l’interesse crescente delle compagnie e dei viaggiatori verso lo scalo dorico. Anche per il 2026 numerosi operatori del settore, compresi alcuni attivi nel segmento di lusso, hanno già programmato la propria presenza ad Ancona. Tra il 19 febbraio e il 6 dicembre 2026 sono previsti complessivamente 45 approdi di navi da crociera, con l’arrivo della Msc Lirica e di unità appartenenti ad altri operatori internazionali. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Ponti e impalcati: il Comune chiede 9 milioni di euro a Regione e Autorità portuale, gli interventi

Recupero di palazzo Scatafassi: arriva l'accordo tra Comune e AterL'amministrazione sigla l'intesa che punta a dare risposte al bisogno abitativo e a restituire centralità al centro storico del paese Un protocollo...

Una selezione di notizie su Croceristi arriva l'accordo tra Comune...

Temi più discussi: Tassa sui croceristi, dopo il ricorso l’authority studia l’intesa alternativa; Tassa sui croceristi, è scontro durissimo tra il Sindaco Salis e l'ex Assessore Piciocchi: Devo difendere gli interessi dei genovesi No, ennesima tassa iniqua e inapplicabile (R.Bobbio); Tassa sui crocieristi, Salis attende il ricorso ma tira dritto: Devo difendere gli interessi dei genovesi.

Tassa sui croceristi, dopo il ricorso l’authority studia l’intesa alternativaDa scongiurare la cancellazione degli scali delle navi, ma anche la trasformazione dell’accosto da home port a transito ... genova.repubblica.it

L'Ue applicherà l'accordo col Mercosur in via provvisoria. Dissapori tra Lega e Forza ItaliaL'intesa si applicherà in via provvisoria solo con i paesi che lo hanno ratificato, cioè per ora Uruguay e Argentina. Tajani esprime soddisfazione, mentre per il Carroccio la decisione di von der Ley ... ilfoglio.it

Buongiorno croceristi Chi parte il 18 giugno da Palermo - facebook.com facebook

Tassa sui croceristi, dopo il ricorso l’authority studia l’intesa alternativa x.com