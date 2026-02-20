Più videosorveglianza per contrastare la criminalità | a Latina 500mila euro dalla Regione
La Regione Lazio ha stanziato 500mila euro a Latina per rafforzare la videosorveglianza, a causa dei crescenti episodi di criminalità nella zona. Il contributo serve a installare nuove telecamere, migliorare le infrastrutture di rete e aggiornare le centrali di controllo, rendendo più efficace il sistema di sicurezza urbana. Il Comune ha già avviato i lavori per collocare le telecamere in punti strategici come piazze e strade principali. Questo intervento mira a rendere la città più sicura e controllata.
Lo stanziamento nell’ambito degli interventi annunciati dopo gli attentati esplosivi dei mesi corsi in città. Il presidente Rocca: “La sicurezza di Latina è una priorità assoluta” Uno stanziamento che arriva in seguito all’escalation criminale che ha travolto Latina nei mesi scorsi con una serie di attentati e bombe fatte esplodere in alcuni quartieri della città facendo crescere la paura tra i cittadini. L’annuncio c’era stato già lo scorso novembre poco dopo l’ultimo episodio di questa scia criminale, la bomba fatta esplodere davanti al portone della palazzina popolare di viale Kennedy. L’obiettivo dell’intervento, spiegano dalla Regione, è quello di “potenziare il controllo del territorio e le misure di sicurezza integrata per rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto degli atti di criminalità, vandalismo e degrado urbano”.🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Dalla Regione 350mila euro per contrastare l’erosione a Focene
Leggi anche: Paduli, finanziamento da 500mila euro dalla Regione: “Ulteriore traguardo raggiunto”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Telecamere, a Spinetoli ne arrivano altre cinque; Viterbo sicura, il progetto da 265mila euro per aumentare le telecamere in città; Passignano, telecamere del futuro. Il Comune investe 120mila euro; Messina sempre più sotto controllo: oltre mille telecamere in più entro giugno.
Sanremo, abitazioni nell’entroterra nel mirino dei ladri. Migliasso (Polizia di Stato): Chat di vicinato e videosorveglianza più efficaci delle rondeLe borgate dell’ entroterra sanremese sono tornate da qualche giorno nel mirino dei ladri. Le aree più esposte risultano San Lorenzo, la zona interna di Sanremo e Verezzo, dove nelle ultime settimane ... rivieratime.news
Faicchio, 200mila euro per la videosorveglianzaFaicchio ottiene 200mila euro per la videosorveglianza. Fondi dal Ministero dell’Interno per rafforzare la sicurezza urbana e installare nuove telecamere. fremondoweb.com
Extra Tv. . LATINA: VIDEOSORVEGLIANZA, AL COMUNE 500 MILA EURO DALLA REGIONE - facebook.com facebook