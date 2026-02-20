Più videosorveglianza per contrastare la criminalità | a Latina 500mila euro dalla Regione

La Regione Lazio ha stanziato 500mila euro a Latina per rafforzare la videosorveglianza, a causa dei crescenti episodi di criminalità nella zona. Il contributo serve a installare nuove telecamere, migliorare le infrastrutture di rete e aggiornare le centrali di controllo, rendendo più efficace il sistema di sicurezza urbana. Il Comune ha già avviato i lavori per collocare le telecamere in punti strategici come piazze e strade principali. Questo intervento mira a rendere la città più sicura e controllata.

Lo stanziamento nell’ambito degli interventi annunciati dopo gli attentati esplosivi dei mesi corsi in città. Il presidente Rocca: “La sicurezza di Latina è una priorità assoluta” Uno stanziamento che arriva in seguito all’escalation criminale che ha travolto Latina nei mesi scorsi con una serie di attentati e bombe fatte esplodere in alcuni quartieri della città facendo crescere la paura tra i cittadini. L’annuncio c’era stato già lo scorso novembre poco dopo l’ultimo episodio di questa scia criminale, la bomba fatta esplodere davanti al portone della palazzina popolare di viale Kennedy. L’obiettivo dell’intervento, spiegano dalla Regione, è quello di “potenziare il controllo del territorio e le misure di sicurezza integrata per rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto degli atti di criminalità, vandalismo e degrado urbano”.🔗 Leggi su Latinatoday.it

