Un ponte educativo tra Sant’Elia Fiumerapido e Wiatowice nel segno della memoria della pace e dell’Europa

La scuola di Sant’Elia Fiumerapido ha aperto le porte a una delegazione polacca di Wiatowice, in una due giorni che va oltre il semplice scambio di studenti. I partecipanti si sono incontrati per ricordare, confrontarsi e rafforzare i legami tra Italia e Polonia, con l’obiettivo di promuovere valori come la pace e l’unità europea. Un’occasione per imparare, riflettere e consolidare un’amicizia che si rinnova nel segno della memoria condivisa.

La due giorni di incontro tra l'Istituto Comprensivo di Sant'Elia Fiumerapido e la delegazione della scuola di Wiatowice, in Polonia, ha rappresentato molto più di uno scambio scolastico: è stata un'esperienza intensa di memoria condivisa, educazione alla pace e autentico dialogo europeo.

