Victoria Beckham ha rilasciato una dichiarazione pubblica per la prima volta riguardo alla relazione con il figlio maggiore, Brooklyn Beckham. La stilista ha affermato che lui è sempre stato protetto dalla famiglia. La notizia arriva dopo che sono circolate voci di una frattura tra madre e figlio, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle circostanze. La famiglia Beckham ha mantenuto un atteggiamento discreto sulla questione.

Per la prima volta, Victoria Beckham interviene pubblicamente sulla frattura con il figlio maggiore Brooklyn Beckham. Lo fa con parole misurate, sul prestigioso The Wall Street Journal senza mai nominarlo direttamente, ma lasciando emergere tutto il peso della situazione familiare. “Penso che abbiamo sempre amato i nostri figli tantissimo”, ha dichiarato. “Abbiamo sempre cercato di essere i migliori genitori possibili”. Poi ha aggiunto, facendo riferimento ai tanti anni vissuti sotto i riflettori: “Siamo sotto gli occhi del pubblico da oltre 30 anni e tutto ciò che abbiamo sempre cercato di fare è proteggere i nostri figli e amarli. Ed è tutto quello che ho fatto”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Victoria Beckham rompe il silenzio sul figlio Brooklyn: “Lo abbiamo sempre protetto”

Victoria Beckham and Nicola Peltz seen dancing before Brooklyn's statement

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MOMENTO NOSTALGIA.... Direttamente dagli anni 70, il caschetto “edgy” in stile Valentina, l’iconico personaggio dei fumetti di Crepax. Un caschetto corto, nero, geometrico e che ricorda Victoria Beckham negli anni 2000! Che ne pensate #cometutivuoi #s - facebook.com facebook