Victoria Beckham ha commentato le recenti attenzioni mediatiche sul figlio Brooklyn, affermando che la famiglia ha cercato semplicemente di proteggerlo. In un'intervista, l'ex Spice Girl ha spiegato di aver vissuto sotto osservazione pubblica per più di 30 anni e di aver sempre cercato di tutelare la privacy dei propri cari. La discussione si è concentrata sulle difficoltà di mantenere la riservatezza di fronte all'interesse costante dei media.

Dopo mesi di veleni e recriminazioni, Victoria Beckham ha deciso di dire la sua riguardo al complicato rapporto con il primogenito Brooklyn. In un'intervista rilasciata al WSJ Magazine, l'ex Spice Girl, 51 anni, ha affrontato il tema della spaccatura familiare, ormai diventata insanabile. "Abbiamo sempre amato tantissimo i nostri figli", ha dichiarato, senza mai pronunciare il nome del ragazzo. Leggi anche: Le WAGS più ricche del 2025: la top 10 da Victoria Beckham ad Ana Ivanovic La stilista ed ex cantante ha rivendicato con orgoglio il percorso fatto insieme al marito David: "Abbiamo sempre cercato di essere i migliori genitori possibili".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Victoria Beckham rompe il silenzio sul figlio Brooklyn: "Abbiamo solo cercato di proteggerlo"

Victoria Beckham and Nicola Peltz seen dancing before Brooklyn's statement

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MOMENTO NOSTALGIA.... Direttamente dagli anni 70, il caschetto “edgy” in stile Valentina, l’iconico personaggio dei fumetti di Crepax. Un caschetto corto, nero, geometrico e che ricorda Victoria Beckham negli anni 2000! Che ne pensate #cometutivuoi #s facebook