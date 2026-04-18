Nella villa di un ex senatore, si è verificata una rapina durante la quale l'imprenditore coinvolto ha riferito di essere stato colpito con pugni e di aver subito un sequestro con un cacciavite all'addome. Secondo la sua testimonianza, i rapinatori lo avrebbero minacciato con una pistola prima di impossessarsi di oggetti di valore e allontanarsi dalla proprietà. La vicenda è attualmente al vaglio delle forze dell'ordine.

Dopo il sequestro e la rapina nella sua villa, l’ex senatore leghista Alberto Filippi è stato visitato al Pronto Soccorso. Di ritorno dall’ospedale, l’imprenditore vicentino ha raccontato lo shock subito. L’uomo ha detto di essere stato picchiato in giardino quando è rientrato con l’auto e costretto ad aprire la porta di casa sotto la minaccia di una pistola puntata in faccia. Alberto Filippi: “Preso a pugni” Al Corriere della Sera, Alberto Filippi ha spiegato di essere rientrato in casa attorno alle 23, al termine di una cena. “Sono sbucati all’improvviso e mi hanno aggredito da dietro, erano già dentro il giardino. Prima mi hanno riempito di pugni”, ha raccontato l’imprenditore.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rapina nella villa di Alberto Filippi, l'ex senatore "preso a pugni e pistola puntata contro": il racconto

Notizie correlate

Rapina con sequestro nella villa dell'ex senatore Alberto Filippi: "Rempito di pugni e pistola puntata in faccia"L’ex senatore della Lega Alberto Filippi, imprenditore vicentino, è stato rapinato in casa da un gruppo di quattro malviventi che lo hanno sorpreso...

Vicenza, l'ex senatore leghista Alberto Filippi sequestrato e rapinato nella sua villa | "Mi hanno preso a pugni e puntato una pistola in faccia"L'ex senatore della Lega Alberto Filippi, imprenditore vicentino, è stato rapinato in casa da un gruppo di quattro malviventi che lo hanno sorpreso...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: ARCUGNANO | Rapina con sequestro nella villa dell'ex senatore leghista Filippi; Vicenza, rapina choc in villa ex senatore Lega Filippi: lui minacciato con una pistola, la famiglia sotto sequestro per un'ora; Vittima rapina in villa, 'riempito di pugni e pistola in faccia'; Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi.

Arcugnano, rapina nella villa dell’ex senatore Alberto Filippi: sequestrato per un'oraQuattro uomini armati e incappucciati hanno agito nella notte portando via gioielli e orologi di lusso. Insieme all'imprenditore c'erano la moglie e le figlie piccole ... rainews.it

Rapina nella villa di Alberto Filippi, l'ex senatore preso a pugni e pistola puntata contro: il raccontoDopo il sequestro e la rapina nella sua villa, l’ex senatore leghista Alberto Filippi è stato visitato al Pronto Soccorso. Di ritorno dall’ospedale, l’imprenditore vicentino ha raccontato lo shock ... virgilio.it

Arcugnano, rapina nella villa dell’ex senatore Alberto Filippi: sequestrato per un'ora L’ex senatore della Lega Alberto Filippi sequestrato e rapinato nella sua villa di Arcugnano, in provincia di Vicenza, nella notte tra venerdi e sabato. Il sofisticato impianto di so - facebook.com facebook

Rapina nella villa dell’ex senatore Alberto Filippi: sequestrato per un'ora. Nel 2023 Filippi era stato indagato dall’antimafia di Venezia in merito all’attentato intimidatorio nei confronti di un giornalista, accusa poi archiviata. Rivedi l’inchiesta: bit.ly/cosaveneta x.com