Nella serata, alcuni uomini armati e incappucciati sono usciti da un cespuglio e hanno fatto irruzione nella villa di un ex senatore. I rapinatori hanno immobilizzato e percosso il proprietario durante il colpo. La polizia è intervenuta sul luogo per le indagini e per raccogliere testimonianze. Nessuno è rimasto ferito in modo grave, ma l’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.

VICENZA, 18 APR – L’ex senatore della Lega Alberto Filippi, imprenditore vicentino, è stato rapinato in casa da un gruppo di quattro malviventi che lo hanno sorpreso al rientro nella sua villa di Arcugnano (Vicenza) e lo hanno tenuto sequestrato per circa un’ora. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 23.00 di ieri sera. I banditi, secondo le prime ricostruzioni, sono sbucati da un cespuglio, armati di pistola e incappucciati, hanno percosso Filippi mentre stava parcheggiando l’auto in garage e lo hanno portato all’interno dell’abitazione, dove c’erano la moglie e le figlie piccole. Qui i malviventi hanno preso l’imprenditore e lo hanno portato a forza in un’altra stanza, rubando orologi di pregio, del valore di alcune centinaia di migliaia di euro, e delle borse.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Rapina con sequestro nella villa dell’ex senatore Filippi

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