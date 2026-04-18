Vicenza l' ex senatore leghista Filippi sequestrato e rapinato nella sua villa

Un ex senatore leghista è stato sequestrato e rapinato nella sua villa a Vicenza. Quattro uomini armati e incappucciati sono entrati nell’abitazione e hanno portato via un bottino stimato in alcuni milioni di euro. L’episodio si è verificato nelle ultime ore e sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per identificare i responsabili. Nessuna informazione aggiuntiva sulle modalità dell’azione o sulle eventuali richieste dei rapinatori.

L'ex senatore della Lega Alberto Filippi, imprenditore vicentino, è stato rapinato in casa da un gruppo di quattro malviventi che lo hanno sorpreso al rientro nella sua villa di Arcugnano (Vicenza) e lo hanno tenuto sequestrato per circa un'ora. L'episodio è avvenuto intorno alle ore 23.00 di venerdì sera. I banditi, secondo le prime ricostruzioni, sono sbucati da un cespuglio, armati di pistola e incappucciati, hanno percosso Filippi mentre stava parcheggiando l'auto in garage e lo hanno portato all'interno dell'abitazione, dove c'erano la moglie e le figlie piccole. Qui i malviventi hanno preso l'imprenditore e lo hanno portato a forza in un'altra stanza, rubando orologi di pregio, del valore di alcune centinaia di migliaia di euro, e delle borse.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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