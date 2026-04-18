L’ex senatore della Lega e imprenditore di Vicenza è stato vittima di una rapina avvenuta nella sua villa di Arcugnano. Quattro uomini armati hanno fatto irruzione nell’abitazione al suo rientro, sequestrandolo insieme alla famiglia. Durante l’episodio, sono stati sottratti diversi milioni di euro in denaro e oggetti di valore. La rapina si è conclusa con la fuga dei malviventi, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

L’ex senatore della Lega e imprenditore vicentino Alberto Filippi è stato rapinato e sequestrato in casa da un gruppo di quattro malviventi che lo hanno sorpreso al rientro nella sua villa di Arcugnano, nel Vicentino. La banda è entrata in azione alle 23 quando, secondo le prime ricostruzioni, è sbucata da un cespuglio. I quattro, armati di pistola e incappucciati, hanno percosso Filippi mentre stava parcheggiando l’ auto in garage e lo hanno portato all’interno dell’abitazione, dove c’erano la moglie e le figlie piccole. Qui i malviventi – che hanno tenuto la famiglia sotto tiro per circa un’ora – hanno preso l’imprenditore e lo hanno portato a forza in un’altra stanza, rubando orologi di pregio, del valore di alcune centinaia di migliaia di euro, e delle borse.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’ex senatore della Lega Filippi rapinato e sequestrato nella sua villa con la famiglia: bottino da milioni di euro

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