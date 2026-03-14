Domani, domenica 15 marzo 2026, si terranno le primarie di coalizione per il centrosinistra a Viareggio, con l'apertura dei seggi prevista dalle 8 alle 20. I cittadini sono chiamati a votare per scegliere tra Maineri, Baccelli e Serafini, tre candidati in corsa per la candidatura alle prossime elezioni comunali. Le consultazioni si svolgeranno presso diverse sedi della città.

VIAREGGIO (LUCCA) – Domani, domenica 15 marzo 2026, dalle 8 alle 20, primarie di coalizione per il centrosinistra in vista delle Comunali di Viareggio. In lizza gli aspiranti candidati a sindaco: sono l’ex assessore alla Regione Toscana Stefano Baccelli, iscritto del Pd ed esponente del raggruppamento Spazio progressista; Federica Maineri indicata dal Pd; e Antonella Serafini di Sinistra Italiana. Sono rappresentanti delle diverse anime del centrosinistra che ha scelto le primarie “come strumento di democrazia aperta”. “Questo percorso, partecipato – viene spiegato da fonti della coalizione -, è l’unica via con cui il centrosinistra intende scegliere il proprio candidato sindaco in un confronto trasparente con la città”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Elezioni Comunali a Viareggio: primarie centrosinistra tra Maineri, Baccelli e Serafini. Dove e quando si vota

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