Un accordo tra la Regione e i Comuni prevede di sostituire il tram sulla tratta Gragnano–Castellammare con autobus elettrici. La decisione si basa sulla maggiore praticità, con tempi di realizzazione più certi e un risparmio di circa 30 milioni di euro. I sindaci hanno commentato che questa soluzione rappresenta un collegamento più moderno e concreto per il territorio.

Accordo tra Regione e Comuni: soluzione più fattibile, tempi certi e 30 milioni di risparmio. I sindaci: “Collegamento moderno e concreto per il territorio”. La Giunta Regionale della Campania ha approvato, nella seduta odierna, l’atto di riconversione dell’ex tratta ferroviaria Gragnano–Castellammare di Stabia. La decisione è frutto di una sinergia istituzionale tra il vicepresidente e assessore regionale ai trasporti, Mario Casillo, i sindaci di Gragnano (Nello D’Auria), Santa Maria la Carità (Giosuè D’Amora) e Castellammare di Stabia (Luigi Vicinanza). Il passaggio al BRT permette di salvaguardare integralmente i finanziamenti previsti, ottimizzando le risorse con un risparmio complessivo di circa 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Mario Casillo: “Sulla ex tratta Gragnano–Castellammare: bus elettrici al posto del tram

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