Fse disagi per studenti e famiglie sulla tratta | Il bus non passa o arriva con ritardo

Fse ha causato disagi a studenti e famiglie sulla tratta di Cavallino, dove il bus spesso non passa o arriva in ritardo. La mancanza di puntualità rende difficile la vita quotidiana di chi dipende dal servizio per raggiungere scuola e lavoro. Molti utenti si sono ritrovati a dover aspettare ore, senza alternative affidabili. La situazione si protrae da anni, alimentando la frustrazione di chi desidera un trasporto pubblico più efficiente e puntuale. La questione resta irrisolta, lasciando molte persone in difficoltà.

Lamentele per quanto accade nel percorso che da Cavallino porta a Lecce con problemi di gestione delle tempistiche per i ragazzi che devono recarsi a scuola e per i loro genitori Qui, come racconta un genitore di un ragazzo che è titolare di un abbonamento mensile regionale per recarsi a Lecce, da diverso tempo è stato istituito un bus per accompagnare i ragazzi verso Lecce. Il problema è che, nella realtà di tutti i giorni, il mezzo arriva spesso con notevole ritardo sugli orari previsti dalla fermata cittadina oppure non transiti proprio dalla stessa, generando, in un senso o nell’altro, disagi agli studenti e alle loro famiglie, costretti a ricalibrare la gestione della giornata per rispettare i rispettivi impegni.🔗 Leggi su Lecceprima.it Stop ai treni sulla linea Bari-Taranto, già i primi disagi per i pendolari: «Bus in ritardo»Dalla giornata odierna fino al 28 febbraio, i treni regionali sulla linea Bari-Taranto sono sospesi. Leggi anche: Bus in ritardo corse saltate: disagi e proteste Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fse nel caos, 50 autisti in malattia: 258 corse saltate e disagi per i pendolari; Il trasporto è parte del diritto allo studio; Autisti dei bus in malattia, saltano in Puglia oltre 330 corse di Ferrovie del Sud Est: è caos; Autisti in malattia, Fse corre ai ripari: Domani corse bus per garantire esigenze dei pendolari. Fse, disagi per studenti e famiglie sulla tratta: Il bus non passa o arriva con ritardoLamentele per quanto accade nel percorso che da Cavallino porta a Lecce con problemi di gestione delle tempistiche per i ragazzi che devono recarsi a scuola e per i loro genitori ... lecceprima.it Fse nel caos, 50 autisti in malattia: 258 corse saltate e disagi per i pendolariTurni scoperti dal 16 febbraio e servizio affidato in parte a un subappaltatore: lunghe attese soprattutto sulla Bari-Taranto ... baritoday.it Fse nel caos, 50 autisti in malattia: 258 corse saltate e disagi per i pendolari x.com Disagi in vista OGGI per chi viaggerà a bordo dei bus di Ferrovie del Sud-Est. Molti autisti - dice l'azienda in una nota - in servizio nelle province di Bari, Taranto e Brindisi, si sono ammalati. facebook