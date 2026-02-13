Viabilita’ | su A12 chiusa per una notte l’entrata dello svincolo di Civitavecchia nord

La A12 Roma-Civitavecchia rimarrà chiusa tutta la notte all’accesso di Civitavecchia Nord a causa di lavori di controllo sui cavalcavia. La chiusura interesserà l’ingresso in direzione di Civitavecchia, rendendo necessario trovare percorsi alternativi per chi deve raggiungere la zona portuale. Il provvedimento si rende necessario per garantire la sicurezza durante le operazioni di manutenzione.

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lo svolgimento di importanti attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia, sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, in entrata verso la SS1 Aurelia. Questa chiusura avrà luogo dalle 22:00 di lunedì 16 febbraio fino alle 2:00 di martedì 17 febbraio. Lo comunica ufficialmente Autostrade per l’Italia. Informazioni sull’Alternativa di Ingresso. In alternativa, gli automobilisti potranno accedere alla A12 attraverso lo svincolo di Civitavecchia Porto. Si consiglia di prestare attenzione e di seguire le indicazioni stradali per evitare inconvenienti durante il periodo di chiusura. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, l’uscita di Civitavecchia Nord sulla A12 Roma-Civitavecchia sarà chiusa per una notte.

Per consentire lavori di manutenzione sulla segnaletica orizzontale, sulla A12 Roma-Civitavecchia, tra giovedì 8 e domenica 11 gennaio, dalle 22:00 alle 6:00, sarà chiuso il tratto tra Civitavecchia Sud e Nord in direzione SS1 Aurelia.

