Viabilita’ | su A12 chiusa per una notte uscita di Civitavecchia sud

La A12 Roma-Civitavecchia sarà chiusa all’uscita di Civitavecchia sud dalle 22:00 di martedì 3 marzo alle 6:00 di mercoledì 4 marzo per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza. La chiusura riguarda esclusivamente questa uscita e si inserisce in un intervento di manutenzione programmata. Durante questo intervallo, i veicoli provenienti da Roma non potranno uscire a Civitavecchia sud.

Chiusura dell'uscita Civitavecchia sud sulla A12 per lavori di riqualifica. Ecco le informazioni utili per gli automobilisti. Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per permettere l'esecuzione di lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa l'uscita di Civitavecchia sud dalle 22:00 di martedì 3 marzo fino alle 6:00 di mercoledì 4 marzo. Questa informazione è stata comunicata da Autostrade, che suggerisce agli automobilisti di utilizzare in alternativa l'uscita allo svincolo di Civitavecchia nord.

Chiusura dello svincolo di Civitavecchia nord sulla A12 per lavori di manutenzione.

