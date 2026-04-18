Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 09 | 40

Alle 09:40 del 18 aprile 2026, il servizio di Astral infomobilità della Regione Lazio ha comunicato aggiornamenti sullo stato della viabilità a Roma. La redazione ha diffuso informazioni relative alle condizioni del traffico, senza specificare dettagli aggiuntivi. Le notizie riguardano eventuali disagi o situazioni di rallentamento sulla rete stradale cittadina e regionale. La comunicazione si rivolge a coloro che devono pianificare gli spostamenti nella zona.

Astral infomobilità salute per ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata esterna ancora presenti auto in coda per l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza dell'uscita Roma Fiumicino mentre l'altro incidente è stato rimosso il traffico è tornato ora tra la Cassia e via Trionfale sinistro invece causa code all'altezza della barriera di Roma nord precisamente al km 3 e 600 in direzione dell' autostrada Milano Napoli ora diamo uno sguardo al trasporto pubblico che la giornata di oggi per lavori di rinnovo dell'infrastruttura della metro C la circolazione...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 09:40 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il traffico sul Raccordo... Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 09:40Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Pontina rimosso il... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si è regolare Sulla ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità facebook