Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 del 9 aprile 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio viene aggiornata tramite il servizio Astral Infomobilità. L'azienda fornisce informazioni sui livelli di traffico e eventuali disservizi in tempo reale. Questo servizio viene diffuso regolarmente per aiutare gli automobilisti a pianificare gli spostamenti e affrontare eventuali rallentamenti sulla rete stradale della regione.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna file tra le uscite Cassia Veientana e Salaria a seguire coda tratti dalla Nomentana alla rustica è ancora rallentamenti tra Casilina e Appia in esterna si sta in coda sempre per traffico tra le uscite Roma Fiumicino e via del mare poi code a tratti dalla Laurentina alla diramazione Roma sud è proprio sulla diramazione Roma Sud traffico rallentato tra Torrenova e raccordo anulare in ingresso a Roma sul tratto Urbano della Roma Teramo per un incidente si sono formate... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook