Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 09 | 40

Alle 09:40 del 9 aprile 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio, con particolare attenzione alle condizioni delle strade di Roma. La redazione ha comunicato le ultime notizie sulle eventuali criticità e sui flussi di traffico, offrendo informazioni utili ai cittadini e agli automobilisti in transito nella zona.

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Pontina rimosso il veicolo in panne permangono comunque code a tratti tra Pomezia e Spinaceto verso Roma e si rallenta ancora per incidente sulla Appia dall'aeroporto di Ciampino fino alla raccordo anulare discutiamo sul raccordo cose tratti in carreggiata interna tra Salaria tiburtine tra Casilina e Appia in esterna code per traffico tra Casilina e Tiburtina e più avanti altezza Aurelia ed in coda per incidente altezza Labaro sulla 91 Roma Fiumicino code tra l'ANSA del Tevere e il viadotto della Magliana perso la... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 09:40 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 09:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio al momento non si segnalano... Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per chiamo dalla Pontina alcune... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Pontina code tra Pomezia e ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook