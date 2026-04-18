Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 09 | 10

Alle 9:10 del 18 aprile 2026, il servizio di Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti riguardanti la viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. La comunicazione riguarda i ritrovamenti sanitari e le condizioni di traffico, con dettagli forniti dalla redazione di Astral infomobilità. L'informazione si concentra sulle condizioni di mobilità e sulle eventuali variazioni nelle strade della regione.

Astral infomobilità salute per ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata esterna ancora presenti auto in coda per l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza dell'uscita Roma Fiumicino mentre l'altro incidente è stato rimosso il traffico è tornato ora tra la Cassia e via Trionfale sinistro invece causa code all'altezza della barriera di Roma nord precisamente al km 3 e 600 in direzione dell' autostrada Milano Napoli ora diamo uno sguardo al trasporto pubblico che la giornata di oggi per lavori di rinnovo dell'infrastruttura della metro C la circolazione...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 09:10 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo il raccordo... Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per chiamo dalla Pontina alcune... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 10 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si è regolare Sulla ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità facebook