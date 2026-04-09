Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 18 | 10

Alle ore 18:10 del 9 aprile 2026, la situazione della viabilità a Roma e nella regione Lazio viene aggiornata dall'Astral Infomobilità. La redazione ha diffuso le ultime notizie e le eventuali variazioni nelle condizioni del traffico, offrendo informazioni utili per chi si trova in zona. La comunicazione si rivolge a chi desidera conoscere lo stato attuale delle strade e delle arterie principali della regione.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo il raccordo anulare in carreggiata interna code tra le uscite Cassia Veientana e Salaria a seguire file dalla Nomentana alla rustica è ancora rallentamenti tra Tuscolana e Appia Ines te ti rallenta sempre per traffico tra le uscite Roma Fiumicino e via del mare poi code a tratti dalla Laurentina alla diramazione Roma sud è proprio sulla diramazione Roma Sud file.tra Torrenova raccordo anulare in ingresso a Roma sul tratto Urbano della Roma Teramo traffico rallentato tra Tor Cervara il raccordo anulare in uscita... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 18:10 Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per chiamo dalla Pontina alcune... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene... Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 08 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in ... romadailynews.it Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook