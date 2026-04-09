Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 del 9 aprile 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni di circolazione e eventuali disservizi presenti nelle strade della regione, fornendo informazioni utili per chi si sposta in questo orario. La redazione di Astral Infomobilità ha reso noto questo servizio di aggiornamento alle prime ore della mattinata.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per chiamo dalla Pontina alcune Prati tra Pomezia e Spinaceto verso Roma incidente si rallenta sulla via Appia dall'aeroporto di Ciampino fino al Raccordo Anulare sempre verso il centro ci spostiamo a Roma sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra Salaria e Tiburtina e tra Casilina e Appia in esterna code tra Casilina Tiburtina più avanti tra Cassia e Aurelia ed infine la Roma Fiumicino e Pontina sulla 91 Roma Fiumicino traffico intenso e code tra l'ANSA del Tevere il viadotto della Magliana verso il centro... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 09:10 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla 91 Roma Fiumicino... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Come di consueto in queste prime ore ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook