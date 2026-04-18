Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 08 | 40

Alle otto e quarant'anni del 18 aprile 2026, la redazione di Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità della regione Lazio. Il servizio fornisce informazioni sul traffico e sulle condizioni delle strade nella zona di Roma, insieme ad eventuali variazioni o criticità in tempo reale. La comunicazione viene trasmessa per aggiornare gli utenti sulla situazione delle vie di comunicazione e facilitare gli spostamenti.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si è regolare Sulla maggior parte delle strade e autostrade della nostra regione fatta eccezione per due incidenti sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna che provocano code rispettivamente all'altezza dell'uscita Roma Fiumicino e tra Cassia e via Trionfale prestare Dunque attenzione passiamo ora al trasporto pubblico nella giornata di oggi per lavori di rinnovo dell'infrastruttura della metro C la circolazione sospesa nella tratta giardinetti Pantano In entrambe le direzioni il servizio Sara garantito dalla.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 08:40 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Flaminia risolto incidente avvenuto... Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico momento Come di consueto... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 10 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in queste prime ore del mattino la ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità facebook