Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 18 | 40

Alle ore 18:40 del 8 aprile 2026, la redazione di Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico e eventuali disservizi che interessano l’area di Roma. La comunicazione è stata pubblicata attraverso i canali ufficiali dell’ente regionale per informare gli automobilisti e i pendolari sulle situazioni più recenti lungo le strade principali.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Flaminia risolto incidente avvenuto in precedenza permangono code tra Malborghetto Ariano verso quest'ultimo andiamo sul Raccordo Anulare in cattedra interna anche qui risolto incidente avvenuto in precedenza permangono cuore tra Nomentana e Prenestina Più avanti si rallenta per traffico intenso tra Casilina e a seguire code a tratti da Cassia bis e Salaria in carreggiata esterna anche qui con gli attratti dalla Roma Fiumicino e la diramazione Roma sud ci spostiamo sulla Roma Fiumicino qui all'altezza del raccordo anulare e più... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 18:40 Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico momento Come di consueto... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 08 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Flaminia code per incidente tra Ariano ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook