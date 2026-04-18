Via libera alla caccia al cervo anche nella stagione degli amori | ecco perché

In Trentino, la caccia al cervo durante la stagione degli amori può essere praticata senza restrizioni. La decisione di eliminare le limitazioni è stata ufficializzata di recente, consentendo ai cacciatori di agire anche in questo periodo specifico. La modifica riguarda esclusivamente le regole di caccia, senza altre variazioni riguardanti le modalità o le zone di attività venatoria. La notizia ha suscitato reazioni tra gli stakeholder locali, con opinioni contrastanti sulla scelta.

È stata eliminata, in Trentino, la limitazione della caccia al cervo durante la stagione degli amori. L’obiettivo? Contenere l’espansione della specie e i danni all’agricoltura e ai boschi. Lo ha deciso la Giunta provinciale di Trento che ha approvato le nuove direttive per la stagione venatoria.🔗 Leggi su Trentotoday.it

White Deer Stalking | Caccia al cervo bianco | Chasse au cerf blanc

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