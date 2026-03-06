Se lo stretto di Hormuz resta chiuso saliranno anche i prezzi degli alimentari Ecco perché

Se lo stretto di Hormuz dovesse rimanere chiuso, i prezzi degli alimentari potrebbero aumentare. Attualmente, si registrano attacchi che coinvolgono l’Iran, mentre la regione resta al centro di una crisi energetica. La situazione attuale evidenzia come il controllo di questa via marittima influisca sulle forniture di petrolio e, di conseguenza, sui costi di beni essenziali come il cibo.

Mentre si susseguono gli attacchi sull’Iran, lo stretto di Hormuz resta il centro della crisi energetica. Da sabato scorso il traffico navale è quasi completamente fermo. Secondo i dati di tracciamento delle navi, normalmente circa 80 petroliere e gasiere attraversano ogni giorno lo stretto. Lunedì ne sono passate soltanto due, mentre il giorno successivo una sola petroliera ha tentato il transito. Nessuna ieri. Centinaia di navi sono ferme ai due lati dello stretto e molte compagnie di navigazione hanno sospeso le rotte nella zona. La paralisi del traffico ha colpito direttamente l’ export energetico dei Paesi del Golfo. In Iraq la produzione è stata ridotta di circa 1,5 milioni di barili al giorno perché i serbatoi di stoccaggio si stanno riempiendo e le petroliere non riescono a caricare il greggio. 🔗 Leggi su Panorama.it

