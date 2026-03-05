Via libera alla Carta del Docente 2026 | ecco quando arriva chi ne ha diritto e perché l'importo scende a 383€

Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato la riattivazione della Carta del Docente 2026, con il bonus che sarà di 383 euro. La misura sarà disponibile per i docenti in ruolo e anche per i supplenti con incarico fino al 30 giugno e al 31 agosto. Dopo vari rinvii, l'iniziativa torna a essere operativa e dettagli sui tempi di distribuzione sono stati comunicati.

