Cicloturismo tra borghi e natura | l' impero delle vacanze si conferma partner di Bike Trail

È stata confermata la collaborazione tra un gruppo di operatori turistici e l’Emilia-Romagna Bike Trail per l’edizione 2026. La partnership riguarda il settore del cicloturismo, con particolare attenzione a percorsi tra borghi e ambienti naturali. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza indicazioni su eventuali modifiche o dettagli finanziari. La collaborazione si inserisce in un quadro di iniziative dedicate alla promozione delle vacanze in bicicletta nella regione.

Si rinnova la collaborazione tra il gruppo forlivese Club del Sole e l’Emilia-Romagna Bike Trail in vista dell’edizione 2026. La manifestazione di bikepacking, in programma dall'1 al 4 maggio, vedrà l'azienda nel ruolo di partner per l'ospitalità, mettendo a disposizione le proprie strutture.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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