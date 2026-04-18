Oggi pomeriggio a Milano si svolge una manifestazione organizzata dai Patriots, ma la maggioranza di Sala ha definito l’evento incompatibile con l’identità civile e democratica della città. Vescovi e centri sociali si sono schierati contro l’iniziativa, esprimendo posizioni di contrasto. La vicenda ha suscitato reazioni diverse tra le istituzioni e le realtà sociali locali, aprendo un dibattito pubblico sulla manifestazione in questione.

Il consiglio comunale di Milano, alla fine, ha votato a favore della censura. Con 23 voti a favore, cinque contrari e tre astenuti, l’aula di Palazzo Marino ha approvato un ordine del giorno voluto dalla presidente Elena Buscemi del Partito democratico per esprimere «ferma condanna dell’Amministrazione nei confronti dei contenuti del Remigration summit». La manifestazione dei Patrioti europei che si terrà oggi in piazza del Duomo è stata definita «incompatibile con l’identità civile e democratica di Milano». Fantastico: in nome della democrazia la sinistra milanese ha tentato di impedire una manifestazione non violenta e più che legittima. Con grande scorno del sindaco Beppe Sala e degli altri esponenti progressisti non c’è stato verso di ostacolare l’evento, però il consiglio comunale ha insistito per esprimere riprovazione.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Vescovi e centri sociali contro la Lega

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