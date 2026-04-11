Sabato 18 a Milano si svolgerà un evento organizzato da un gruppo chiamato «Patrioti» dedicato al tema della remigrazione. Il Partito Democratico ha tentato di impedire la manifestazione, mentre alcuni gruppi antagonisti si stanno preparando a organizzare attorno l’evento con l’obiettivo di bloccarlo. La situazione sta generando tensioni tra le diverse fazioni coinvolte.

Il bersaglio, al solito, sono i «perfidi fascisti», nello specifico quelli che si ritroveranno a Milano il prossimo 18 aprile per parlare di remigrazione. Non appena si è diffusa la notizia dell’iniziativa, i sinceri democratici sono corsi a invocare la mordacchia. Elena Buscemi, presidente del Consiglio comunale di Milano in quota Partito democratico, ha presentato in fretta e furia un ordine del giorno per chiedere al prefetto e al questore di vietare l’evento. Purtroppo per lei viviamo ancora in una democrazia, seppure malandata, dunque le autorità non hanno vietato un bel nulla: piaccia o meno al Pd, in Italia si può parlare di remigrazione. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I centri sociali minacciano la guerriglia contro la Lega

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Censura rossa a Milano, pure i centri sociali scenderanno in piazza contro l’evento della LegaAnche i centri sociali milanesi hanno deciso di mobilitarsi contro la manifestazione “Remigration summit” del prossimo 18 aprile.

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