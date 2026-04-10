A Milano, i centri sociali hanno annunciato che parteciperanno a una protesta contro l’evento organizzato dalla Lega, previsto per il 18 aprile. La manifestazione, denominata “Remigration summit”, ha suscitato reazioni tra alcuni gruppi cittadini che vogliono esprimere il loro dissenso. La decisione di scendere in piazza arriva in un momento di tensione tra le diverse realtà politiche e sociali della città.

Anche i centri sociali milanesi hanno deciso di mobilitarsi contro la manifestazione “Remigration summit” del prossimo 18 aprile. Dopo il Pd, a boicottare l’iniziativa della Lega e dei Patrioti europei arrivano anche gli antagonisti. A rilanciare la presenza dell’estrema sinistra nelle piazze è stata la pagina Instagram “Milano in movimento”, con un comunicato che mistifica i reali presupposti dell’evento organizzato dal Carroccio: «Salvini ha chiamato a raduno le sue schiere per ospitare un ripugnante comizio che, nella piazza centrale di Milano, città riconosciuta capitale della resistenza partigiana, invocherà odio, razzismo, sessismo, repressione, controllo dei corpi, militarizzazione e suprematismo». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Censura rossa a Milano, pure i centri sociali scenderanno in piazza contro l’evento della Lega

“Accerchiamo Piazza Duomo”. La minaccia dei centri sociali all’evento della LegaI centri sociali hanno rilanciato la propria minaccia per l’evento dei Patrioti europei a Milano del prossimo 18 aprile, già autorizzato.

Askatasuna, la Liguria sta con le divise: approvato l’odg della Lega contro i violenti dei centri sociali. M5S e Avs non pervenutiLe posizioni che fanno la differenza con le (op)posizioni… Non a caso, mentre una certa sinistra continua a coccolare i professionisti del disordine,...

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BUON #GIOVEDI AMICHE E AMICI PADRONI A CASA NOSTRA! NON CI FERMERANNO!!, CENSURA ROSSA A #MILANO I #DEMOCRATICI VOGLIONO VIETARE LA MANIFESTAZIONE. Sabato 18 aprile alle 15, tutti in Piazza Duomo a Mil - facebook.com facebook