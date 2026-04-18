Vertice trilaterale dispositivo straordinario dei Vigili del Fuoco

Si è tenuto di recente un vertice tra i Ministri dell’Interno di tre paesi, con l’obiettivo di affrontare questioni di sicurezza comune. Nel corso dell’incontro sono stati discussi diversi aspetti riguardanti le politiche di emergenza e la collaborazione tra le forze di sicurezza. Contestualmente, è stato attivato un dispositivo straordinario dei Vigili del Fuoco per fronteggiare eventuali situazioni di criticità. La riunione si è svolta in un contesto di confronto istituzionale tra i rappresentanti dei tre governi.

Rafforzate le misure di sicurezza a Mirabella Eclano, Vigili del Fuoco in campo con squadre e mezzi speciali. Obiettivo: garantire interventi tempestivi ed efficaci Il personale dei Vigili del Fuoco svolge attività di presidio nel Comune di Mirabella Eclano, in un’area strategica preventivamente individuata, al fine di garantire tempestività ed efficacia negli interventi di soccorso tecnico urgente, in raccordo con le altre componenti del sistema di sicurezza e protezione civile. Il dispositivo è attivo per tutta la durata dell’evento, con l’obiettivo di assicurare elevati standard di sicurezza a tutela delle delegazioni istituzionali e della cittadinanza.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vertice trilaterale, dispositivo straordinario dei Vigili del Fuoco Notizie correlate Autostrada del Sole, incendio esteso ed intervento dei vigili del fuoco: in arrivo personale straordinarioUn incendio piuttosto esteso si è sviluppato nel corso del pomeriggio di martedì 24 marzo, all’altezza del km 437 dell’autostrada del Sole. Cane nella tana dell’istrice, un cunicolo profondo 8 metri. Straordinario salvataggio dei vigili del fuoco durato 40 oreUmbertide (Perugia), 2 febbraio 2026 – Si è concluso con un lieto fine un intervento di soccorso tecnico particolarmente complesso, avviato nel primo... Contenuti utili per approfondire Mirabella Eclano, maxi?presidio dei Vigili del Fuoco per il Vertice trilateraleIn occasione del Vertice trilaterale dei Ministri dell’Interno di Italia, Francia e Germania, in svolgimento nel territorio di Mirabella Eclano nelle giornate del 17 e 18 aprile 2026, il Comando dei V ... irpinianews.it Sanremo, Mogol va a Roma con l'elicottero dei vigili del fuoco: è polemicaDopo la partecipazione a Sanremo, Mogol è salito a bordo dell'ecolittero dei vigili del fuoco per recarsi a Roma. La notizia, diffusa dal Fatto Quotidiano e poi confermata anche dallo stesso Giulio ... tg24.sky.it