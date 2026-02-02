Cane nella tana dell’istrice un cunicolo profondo 8 metri Straordinario salvataggio dei vigili del fuoco durato 40 ore

I vigili del fuoco di Umbertide hanno concluso dopo 40 ore un intervento difficile e rischioso. Un cane era finito in una tana di istrice, a otto metri di profondità, e ci hanno messo tutta la notte per risalire. Alla fine, il salvataggio è riuscito e l’animale è stato recuperato sano e salvo.

Umbertide (Perugia), 2 febbraio 2026 – Si è concluso con un lieto fine un intervento di soccorso tecnico particolarmente complesso, avviato nel primo pomeriggio di sabato scorso e terminato soltanto alle prime luci dell'alba di oggi, che ha permesso di salvare un cane finito in una tana di istrice, a otto metri di profondità. L'allarme è scattato poco prima delle ore 15 del 31 gennaio, quando è stato segnalato un segugio maremmano rimasto intrappolato durante una battuta di caccia nei pressi della località Polgeto, nel territorio comunale di Umbertide. L'animale si era introdotto all'interno di una tana di istrice, spingendosi troppo in profondità fino a rimanere bloccato in un cunicolo stretto, senza trovare più la forza per uscire.

