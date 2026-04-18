Il presidente francese ha convocato un vertice con i leader dei Volenterosi, mentre si prepara una missione militare nella regione di Hormuz. Nel frattempo, da Teheran arriva la comunicazione che l’Iran ha riaperto completamente il canale di comunicazione con altri paesi, dopo aver annunciato una tregua in Libano. La situazione resta tesa, con i vari attori coinvolti che monitorano attentamente gli sviluppi.

Da Teheran arriva la notizia che l’Iran ha "completamente riaperto" il canale dopo la tregua in Libano. Trump tuona: "Gli alleati sono stati inutili nel momento del bisogno: una tigre di carta". Meloni conferma la disponibilità a mettere a disposizione unità navali, ma esclusivamente "sulla base di un’autorizzazione parlamentare" Al tavolo dei Volenterosi convocato da Francia e Regno Unito si sono affacciati la Cina, in veste di osservatore, l’India e perfino l’Ucraina di Volodymyr Zelensky. Obbiettivo della conferenza, preparare una missione“difensiva”nello Stretto di Hormuz. EmmanuelMacron ha voluto conferire al tavolo dell’Eliseo una dimensione globale, con una cinquantina di paesi collegati in videoconferenza.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Vertice dei Volenterosi da Macron, pronta una missione difensiva a Hormuz

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