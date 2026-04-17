Vertice volenterosi Meloni all' Eliseo sorrisi con Macron Obiettivo missione europea per sbloccare Hormuz

Il presidente del Consiglio italiano si è recato all'Eliseo per incontrare il presidente francese. Dopo i saluti, i due leader si sono scambiati sorrisi e sono stati fotografati insieme sugli scaloni. La visita fa parte di una missione europea volta a discutere della questione di Hormuz e a cercare soluzioni condivise. La presidente italiana è arrivata a Parigi a bordo di un'auto di servizio rossa, concludendo la prima fase dell'incontro.

Varca il portone dell'Eliseo su un'Alfa Romeo Stelvio rosso granata. Saluti calorosi, due baci e foto con il padrone di casa Emmanuel Macron, che la attende sorridente sugli scaloni dell'ingresso. Giorgia Meloni riparte da Parigi. La premier è qui per partecipare di persona alla coalizione dei Volenterosi sullo stretto di Hormuz e la crisi iraniana. Ma soprattutto per dare un segnale politico che diventa plastico nelle dichiarazioni congiunte dei quattro grandi leader europei previste oggi pomeriggio. Meloni, Macron, l'inglese Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz si mostreranno insieme alla stampa, fianco a fianco, per una dichiarazione congiunta.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Vertice volenterosi. Meloni all'Eliseo, sorrisi con Macron. Obiettivo missione europea per sbloccare Hormuz Notizie correlate Meloni vola a Parigi dai volenterosi. Merz: missione Hormuz se c’è l’OnuGiorgia Meloni, a quanto apprende La Verità, parteciperà in presenza, oggi a Parigi, al vertice dei cosiddetti «volenterosi»: circa quaranta leader,... Meloni al vertice dei Volenterosi per garantire la navigazione nello Stretto di HormuzLa coalizione dei Volenterosi affronta il problema della chiusura dello Stretto di Hormuz. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Meloni oggi al vertice dei Volenterosi per Hormuz: l'ipotesi di inviare dragamine italiane (e il doppio messaggio a Trump); Meloni va da Macron per riaprire Hormuz: il ruolo dei cacciamine europei; Meloni dopo gli attacchi di Trump: sceglie la via del silenzio e si prepara a volare a Parigi per il vertice su Hormuz con Macron, Merz e Starmer; Guerra Iran-Usa, oggi a Parigi il vertice dei Volenterosi di Hormuz. A Parigi Meloni riscopre i Volenterosi dopo la rottura con TrumpSul tavolo del vertice tra Francia, Regno Unito, Italia e Germania, la riapertura dello Stretto di Hormuz. Una corsa a ostacoli per evitare la recessione. lettera43.it Meloni va da Macron per riaprire Hormuz: il ruolo dei cacciamine europeiAll'Eliseo è prevista una videoconferenza tra i volenterosi. A Parigi ci saranno anche il primo ministro britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz ... europa.today.it Meloni a Parigi al vertice su Hormuz. “Bene tregua Israele-Libano” Al vertice Macron, Starmer, Merz e la coalizione dei volenterosi facebook La divergenza su Hormuz che rischia di segnare il vertice dei Volenterosi x.com